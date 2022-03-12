Українські військові збили один і підбили ще один ворожий Су-34
Російська авіація і далі продовжує зазнавати втрат. Збройні сили України збили ще один російський бомбардувальник Су-34.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".
Зокрема, інформацію про збитий ворожий літак підтвердили й мешканці населених пунктів, які бачили падіння літака.
"Станом на 11:00 12 березня маємо уточнену інформацію щодо одного збитого та одного підбитого бомбардувальників Су-34", - йдеться у повідомленні.
Також є інформація про аварійне приземлення іншого.
Зазначається, що на у Чернігівській області ЗСУ не допускають проривів ворога і просунення його далі по Україні.
Раніше ми повідомляли, що ЗСУ знищили російський мотострілецький полк з Брянської області.
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