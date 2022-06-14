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Украинские военные сбили очередной российский беспилотник "Орлан-10"

Новина українською →
Вторник 14 июня 2022 21:38
Украинские военные сбили очередной российский беспилотник "Орлан-10" Фото: украинские военные сбили очередной российский беспилотник "Орлан-10" (24tv.ua)
Автор: Иван Носальский

Бойцы ВСУ подбили очередной российский разведывательный беспилотник "Орлан-10" на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 58 отдельную мотопехотную бригаду имени гетмана Ивана Выговского.

"Как говорится "глаз за глаз". Наши бойцы как и всегда уничтожают не только оккупантов, но и их глаза в небе", - сказано в сообщении.

Украинские военные сбили очередной российский беспилотник &quot;Орлан-10&quot;Фото збитого БПЛА "Орлан-10" (facebook.com/58OMPBr)

Напомним, это уже не первый БПЛА "Орлан-10", который ВСУ сбили за 14 июня. Сегодня подразделение радиоэлектронной борьбы Десантно-штурмовых войск ВС Украины “приземлило” очередную птичку российских оккупантов.

Также мы писали, что Литва приобрела для Украины шесть современных беспилотников EOS C VTOL. В ближайшее время ВСУ передадут четыре из них.

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