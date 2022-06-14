ru ua
Вт, 14 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські військові збили черговий російський безпілотник "Орлан-10"

Новость на русском →
Вівторок 14 червня 2022 21:38
Українські військові збили черговий російський безпілотник "Орлан-10" Фото: українські військові збили черговий російський безпілотник "Орлан-10" (24tv.ua)
Автор: Іван Носальський

Бійці ЗСУ підбили черговий російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10" на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 58-у окрему мотопіхотну бригаду імені гетьмана Івана Виговського.

"Як то кажуть "око за око". Наші бійці, як і завжди, знищують не тільки окупантів, а й їхні очі в небі", - сказано в повідомленні.

Українські військові збили черговий російський безпілотник &quot;Орлан-10&quot;Фото збитого БПЛА "Орлан-10" (facebook.com/58OMPBr)

Нагадаємо, це вже не перший БПЛА "Орлан-10", який ЗСУ збили 14 червня. Сьогодні підрозділ радіоелектронної боротьби Десантно-штурмових військ ЗС України "приземлив" чергову пташку російських окупантів.

Також ми писали, що Литва придбала для України шістьох сучасних безпілотників EOS C VTOL. Найближчим часом ЗСУ передадуть чотири з них.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Донбас Війна Росії проти України
NEWS
Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, - Politico
Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, - Politico
DAILY
Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає