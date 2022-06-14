Українські військові збили черговий російський безпілотник "Орлан-10"
Бійці ЗСУ підбили черговий російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10" на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 58-у окрему мотопіхотну бригаду імені гетьмана Івана Виговського.
"Як то кажуть "око за око". Наші бійці, як і завжди, знищують не тільки окупантів, а й їхні очі в небі", - сказано в повідомленні.
Фото збитого БПЛА "Орлан-10" (facebook.com/58OMPBr)
Нагадаємо, це вже не перший БПЛА "Орлан-10", який ЗСУ збили 14 червня. Сьогодні підрозділ радіоелектронної боротьби Десантно-штурмових військ ЗС України "приземлив" чергову пташку російських окупантів.
Також ми писали, що Литва придбала для України шістьох сучасних безпілотників EOS C VTOL. Найближчим часом ЗСУ передадуть чотири з них.
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