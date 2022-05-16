Украинские военные сбили за день 2 российских вертолета, 7 БпЛА и 2 крылатые ракеты

"Зенитные ракетные войска Воздушных Сил 15 мая сбили две крылатые ракеты, три БпЛА "Орлан-10" и вертолет Ка-52. Противовоздушной обороной Сухопутных войск также поражен вертолет Ми-28 и четыре БпЛА "Орлан-10"", - говорится в публикации.

Таким образом, за минувшие сутки были сбиты 11 вражеских воздушных целей:

2 вертолета (Ка-52, Ми-28);

7 БпЛА (ОТР);

2 крылатые ракеты.

Также 15 мая наша ударная авиация Воздушных Сил нанесла очередные удары по водной переправе оккупантов - тут речь идет о переправе через реку Ингулец.

Украинские истребители продолжали патрулирование воздушного пространства страны, а штурмовики и бомбардировщики наносили ракетно-бомбовые удары по позициям войск РФ, скоплению сил и колоннам вражеской техники.