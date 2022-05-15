ВСУ на Донбассе отбили 17 атак и уничтожили более 80 оккупантов

Фото: за сутки украинские военные уничтожили на Донбассе более 80 оккупантов (GettyImages)

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили сегодня 17 вражеских атак. Бои продолжаются еще на двух локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.

Вдоль всей линии фронта российские военные применяют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию, танки и минометы. Удары наносятся по объектам гражданской инфраструктуры и жилым кварталам. В течение сегодняшнего дня в Донецкой и Луганской областях оккупанты обстреляли 23 населенных пункта. Разрушены и повреждены 32 жилых дома. За сутки Вооруженные силы Украины на этом направлении уничтожили: 3 танка;

1 артиллерийскую систему;

6 единиц боевой бронированной техники;

1 автомобиль. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 2 вертолета (Ка-52 и Ми-28) и 5 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10". В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 5 атак. Украинские защитники в этом районе уничтожили: личного состава - 84;

танков - 1;

БМП - 4;

вертолет - 1;

автотранспортной техники - 1;

УВА - 1.