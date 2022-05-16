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Українські військові збили за день 2 російських вертольоти, 7 БпЛА і 2 крилаті ракети

Фото: збитий ЗСУ російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор" (t.me/u_now)
Автор: Володимир Костирін

Українські Зенітні ракетні війська Повітряних Сил і ППО Сухопутних військ протягом доби уразили 11 повітряних цілей російських окупантів. Були збиті два вертольоти, сім безпілотників і дві крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Зенітні ракетні війська Повітряних Сил 15 травня збили дві крилаті ракети, три БпЛА "Орлан-10" та вертоліт Ка-52. Протиповітряною обороною Сухопутних військ також уражено вертоліт Мі-28 та чотири БпЛА "Орлан-10"", - йдеться в публікації.

Таким чином, за минулу добу було збито 11 ворожих повітряних цілей:

  • 2 вертольоти (Ка-52, Мі-28);
  • 7 БпЛА (ОТР);
  • 2 крилаті ракети.

Також 15 травня наша ударна авіація Повітряних Сил завдала чергових ударів по водній переправі окупантів - тут йдеться про переправу через річку Інгулець.

Українські винищувачі продовжували патрулювання повітряного простору країни, а штурмовики та бомбардувальники завдавали ракетно-бомбових ударів по позиціях військ РФ, скупченню сил і колонам ворожої техніки.

Раніше повідомлялося, що 15 травня батальйон тероборони ЗСУ вийшов на державний кордон з РФ в Харківській області.

Також ми писали, що за день бійці ЗСУ на Донбасі відбили 17 ворожих атак і знищили понад 80 російських окупантів.

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