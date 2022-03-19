Украинские военные разгромили вражескую колонну техники и вертолет КА-52

Оккупанты продолжают нести значительные потери. Украинские военнослужащие разбили колонну российской вражеской техники.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Южной группировки войск.
"Так, благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих одной из бригад были нанесены прицельные удары по колонне вражеской бронированной техники и автомобилях, обеспечивают российские оккупационные войска",- пишет пресс-служба.
Украинские военные во время операции освободили один из населенных пунктов в районе Гуляй Поле.
Также зенитное подразделение ВСУ уничтожило боевой вертолет КА-52 и нанесло повреждения одному такому же летательному аппарату.
В течение суток оккупанты понесли соответствующие потери:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинская противовоздушная оборона за минувшие сутки уничтожила по меньшей мере 12 воздушных целей российских оккупантов.
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