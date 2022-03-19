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Украинские военные разгромили вражескую колонну техники и вертолет КА-52

Фото: украинские военные разгромили вражескую колонну техники и вертолет Ка-52 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Оккупанты продолжают нести значительные потери. Украинские военнослужащие разбили колонну российской вражеской техники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Южной группировки войск.

"Так, благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих одной из бригад были нанесены прицельные удары по колонне вражеской бронированной техники и автомобилях, обеспечивают российские оккупационные войска",- пишет пресс-служба.

Украинские военные во время операции освободили один из населенных пунктов в районе Гуляй Поле.

Также зенитное подразделение ВСУ уничтожило боевой вертолет КА-52 и нанесло повреждения одному такому же летательному аппарату.

В течение суток оккупанты понесли соответствующие потери:

  • 60 человек личного состава;
  • вертолет КА-52;
  • танк;
  • бронетранспортер;

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинская противовоздушная оборона за минувшие сутки уничтожила по меньшей мере 12 воздушных целей российских оккупантов.

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