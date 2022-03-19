Українські військові розгромили ворожу колону техніки і вертоліт КА-52

Також зенітний підрозділ ЗСУ знищив бойовий вертоліт КА-52 й наніс пошкодження одному такому ж літальному апарату.

Українські військові під час операції звільнили один з населених пунктів в районі Гуляй Поле.

"Так, завдяки вмілим діям та майстерності військовослужбовців однієї з бригад було завдано прицільні удари по колоні ворожої броньованої техніки та автомобілях, що забезпечують російські окупаційні війська",- пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українська протиповітряна оборона за минулу добу знищила щонайменше 12 повітряних цілей російських окупантів.

Війна Росії проти України триває двадцять чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.