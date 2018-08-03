Украинские военные провели первую репетицию парада ко Дню Независимости

Участие в параде приняли все силовые структуры Украины и оркестры

В Киеве на взлетной полосе авиационного завода им. Антонова 3 августа 2018 года состоялось первое совместное тренировки силовиков к военному параду до 27-летия Дня Независимости Украины. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

В частности, участие в репетиции приняли все силовые структуры Украины. В частности, как написал в Twitter президент Украины Петр Порошенко, в репетиции пешей колонны приняли участие Национальная гвардия, Вооруженные силы, Служба безопасности, Государственная пограничная служба и другие.

Фото: репетиция парада ко Дню Независимости (mil.gov.ua)

"Наши военные начали подготовку к параду ко Дню Независимости Украины. Состоялась первая репетиция пешей колонны сводных парадных расчетов от ВСУ, НГУ, МВД, СБУ, ГСЧС, ГПС и более 20 военный оркестров", - отметил президент.

Также Порошенко добавил, что в этом году на параде отдельной коробкой будут маршировать женщины-военнослужащие. Их участие в параде состоится впервые.

Наши военные начали подготовку к параду ко Дню Независимости Украины. Состоялась первая репетиция пешей колонны сводных парадных расчетов от ВСУ, НГУ, МВД, СБУ, ГСЧС, ГПС и более 20 военный оркестров.



Празднуем 27-ю годовщину Независимости Украины вместе! pic.twitter.com/CrZDixeqTU — Петр Порошенко (@poroshenko) August 3, 2018

Напомним, как сообщили в Министерстве обороны Украины 21 июля 2018 года, в Киеве представят более 200 единиц военной техники на параде войск в День независимости Украины, 24 августа.

Добавим, в Минобороны сократили до 18% количество военных должностей. Все эти должностные лица ведомства становятся гражданскими.