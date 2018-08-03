Украинские военные провели первую репетицию парада ко Дню Независимости

Новости Общество 03.08.2018 - 18:42
Фото: репетиция парада ко Дню Независимости (mil.gov.ua)
Фото: репетиция парада ко Дню Независимости (mil.gov.ua)

Участие в параде приняли все силовые структуры Украины и оркестры

В Киеве на взлетной полосе авиационного завода им. Антонова 3 августа 2018 года состоялось первое совместное тренировки силовиков к военному параду до 27-летия Дня Независимости Украины. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

В частности, участие в репетиции приняли все силовые структуры Украины. В частности, как написал в Twitter президент Украины Петр Порошенко, в репетиции пешей колонны приняли участие Национальная гвардия, Вооруженные силы, Служба безопасности, Государственная пограничная служба и другие.

Украинские военные провели первую репетицию парада ко Дню Независимости
Украинские военные провели первую репетицию парада ко Дню Независимости
Украинские военные провели первую репетицию парада ко Дню Независимости
Украинские военные провели первую репетицию парада ко Дню Независимости
Украинские военные провели первую репетицию парада ко Дню Независимости
Украинские военные провели первую репетицию парада ко Дню Независимости
Украинские военные провели первую репетицию парада ко Дню Независимости
Украинские военные провели первую репетицию парада ко Дню Независимости
Украинские военные провели первую репетицию парада ко Дню Независимости
Украинские военные провели первую репетицию парада ко Дню Независимости
 

Фото: репетиция парада ко Дню Независимости (mil.gov.ua)

"Наши военные начали подготовку к параду ко Дню Независимости Украины. Состоялась первая репетиция пешей колонны сводных парадных расчетов от ВСУ, НГУ, МВД, СБУ, ГСЧС, ГПС и более 20 военный оркестров", - отметил президент.

Также Порошенко добавил, что в этом году на параде отдельной коробкой будут маршировать женщины-военнослужащие. Их участие в параде состоится впервые.

Напомним, как сообщили в Министерстве обороны Украины 21 июля 2018 года, в Киеве представят более 200 единиц военной техники на параде войск в День независимости Украины, 24 августа.

Добавим, в Минобороны сократили до 18% количество военных должностей. Все эти должностные лица ведомства становятся гражданскими.

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Теги:  парад,  День независимости Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС