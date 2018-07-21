На параді до Дня незалежності представлять понад 200 одиниць військової техніки

Усі заходи з підготовки до параду відбуваються за графіком

У Києві представлять понад 200 одиниць військової техніки на параді військ у День незалежності України, 24 серпня. Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк, передає "Укрінформ".

За його словами, наразі триває підготовка озброєння та військової техніки для параду. Речник Міноборони запевнив, що всі заходи з підготовки до параду відбуваються за графіком та знаходяться на постійному контролі керівництва ЗСУ.

"До 27-ї річниці Незалежності України у Збройних силах України триває підготовка озброєння, військової техніки та парадних розрахунків до участі у параді військ. Цього року у параді військ буде представлено понад 200 одиниць військової техніки", - сказав Гуцуляк.

Він поінформував, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Сергій Попко уже перевірив хід підготовки військової техніки, яку буде залучено.

Нагадаємо, США виділять Україні 200 мільйонів доларів на посилення безпеки і оборони в 2018 бюджетному році. Допомогу надано у рамках боротьби з російською агресією. Кошти направлять на надання Україні військової техніки і спорядження, іншого обладнання та послуг військового призначення, логістичне забезпечення і підготовку ЗСУ.

Як писало РБК-Україна, ВСУ продовжують працювати над посиленням охорони арсеналів, баз і складів.