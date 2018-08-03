Українські військові провели першу репетицію параду на День Незалежності

Участь у параді взяли усі силові структури України та оркестри

У Києві на злітній смузі авіаційного заводу ім. Антонова 3 серпня 2018 року відбулось перше спільне тренування силовиків до військового параду до 27-річчя Дня Незалежності України. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Зокрема, участь у репетиції взяли усі силові структури України. Зокрема, як написав у Twitter президент України Петро Порошенко, у репетиції пішої колони взяли участь Національна гвардія України, Збройні сили, Служба безпеки, Державна прикордонна служба та інші.

Фото: репетиція параду до Дня Незалежності (mil.gov.ua)

"Наші військові розпочали підготовку до параду до Дня Незалежності України. Відбулася перша репетиція пішої колони зведених парадних розрахунків від ЗСУ, НГУ, МВС, СБУ, ДСНС, ДПСУ та понад 20 військовий оркестрів", - зазначив президент.

Також Порошенко додав, що в цьому році на параді окремої коробкою будуть марширувати жінки-військовослужбовці. Їх участь в параді відбудеться вперше.

Наші військові розпочали підготовку до параду до Дня Незалежності України. Відбулася перша репетиція пішої колони зведених парадних розрахунків від ЗСУ, НГУ, МВС, СБУ, ДСНС, ДПСУ та понад 20 військовий оркестрів.



Святкуймо 27-му річницю Незалежності України разом! pic.twitter.com/CrZDixeqTU — Петро Порошенко (@poroshenko) August 3, 2018

Нагадаємо, як повідомили у Міністерстві оборони України 21 липня 2018 року, у Києві представлять понад 200 одиниць військової техніки на параді військ у День незалежності України, 24 серпня.

Додамо, у Міноборони скоротили до 18% кількість військових посад. Усі ці посадові особи відомства стають цивільними.