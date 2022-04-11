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Украинские военные с помощью "Стугны" уничтожили танк оккупантов

Фото: ВСУ уничтожили танк оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Офиса президента Андрей Ермак показал, как украинские военные ликвидируют вражескую технику противотанковым ракетным комплексом "Стугна". На опубликованном им видео ВСУ уничтожили танк оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака в Telegram.

"ПТРК "Стугна" наших воинов минусует российский танк. Доброе утро, Украина", - отметил глава ОПУ.

Напомним, с начала войны украинские военные уничтожили около 19 500 человек личного состава России и 725 вражеских танков.

Кроме того, за последнюю неделю на востоке Украины была отбита 51 атака российских оккупантов.

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Война России против УкраиныВооруженные силы УкраиныАндрей Ермак