Около 19500 человек и почти 350 артиллерий: Генштаб рассказал о потерях РФ
Фото: Российские войска потеряли 19500 человек личного состава и почти 350 единиц артиллерии (facebook.com mod mil rus)
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские военные потеряли около 19500 человек личного состава. Также оккупанты потеряли почти 500 единиц артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника:
- личный состав - около 19 500 человек
- танки - 725 единиц
- боевые бронированные машины - 1923 единиц
- артиллерийские системы - 347 единицы
- РСЗО - 111 единиц
- средства ПВО - 55 единицы
- самолеты - 154 единиц
- вертолеты - 137 единицы
- автомобильная техника - 1387 единицы
- корабли/катера - 7 единиц
- цистерны с ГСМ - 76 единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 119 единицы
- специальная техника - 25 единиц
- пусковые установки ОТРК - 4 единицы
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
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