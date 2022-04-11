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Около 19500 человек и почти 350 артиллерий: Генштаб рассказал о потерях РФ

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Киев, Понедельник 11 апреля 2022 08:47
Около 19500 человек и почти 350 артиллерий: Генштаб рассказал о потерях РФ Фото: Российские войска потеряли 19500 человек личного состава и почти 350 единиц артиллерии (facebook.com mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские военные потеряли около 19500 человек личного состава. Также оккупанты потеряли почти 500 единиц артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника:

  • личный состав - около 19 500 человек
  • танки - 725 единиц
  • боевые бронированные машины - 1923 единиц
  • артиллерийские системы - 347 единицы
  • РСЗО - 111 единиц
  • средства ПВО - 55 единицы
  • самолеты - 154 единиц
  • вертолеты - 137 единицы
  • автомобильная техника - 1387 единицы
  • корабли/катера - 7 единиц
  • цистерны с ГСМ - 76 единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 119 единицы
  • специальная техника - ​25 единиц
  • пусковые установки ОТРК - 4 единицы

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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