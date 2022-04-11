Українські військові за допомогою "Стугни" знищили танк окупантів

Голова Офісу президента Андрій Єрмак показав, як українські військові ліквідують ворожу техніку протитанковим ракетним комплексом "Стугна". На опублікованому ним відео ЗСУ знищили танк окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака в Telegram.
"ПТРК "Стугна" наших воїнів мінусує російський танк. Доброго ранку, Україно", - зазначив голова ОПУ.
Нагадаємо, з початку війни українські військові знищили близько 19 500 осіб особового складу Росії та 725 ворожих танків.
Крім того, за останній тиждень на сході України було відбито 51 атаку російських окупантів.
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