Украинские военные с помощью "Стугны" уничтожили танк оккупантов

Глава Офиса президента Андрей Ермак показал, как украинские военные ликвидируют вражескую технику противотанковым ракетным комплексом "Стугна". На опубликованном им видео ВСУ уничтожили танк оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака в Telegram .

Напомним, с начала войны украинские военные уничтожили около 19 500 человек личного состава России и 725 вражеских танков.

Кроме того, за последнюю неделю на востоке Украины была отбита 51 атака российских оккупантов.

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