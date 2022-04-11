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Українські військові за допомогою "Стугни" знищили танк окупантів

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Україна, Понеділок 11 квітня 2022 09:14
Українські військові за допомогою "Стугни" знищили танк окупантів Фото: ЗСУ знищили танк окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Голова Офісу президента Андрій Єрмак показав, як українські військові ліквідують ворожу техніку протитанковим ракетним комплексом "Стугна". На опублікованому ним відео ЗСУ знищили танк окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака в Telegram.

"ПТРК "Стугна" наших воїнів мінусує російський танк. Доброго ранку, Україно", - зазначив голова ОПУ.

Нагадаємо, з початку війни українські військові знищили близько 19 500 осіб особового складу Росії та 725 ворожих танків.

Крім того, за останній тиждень на сході України було відбито 51 атаку російських окупантів.

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