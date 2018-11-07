Украинские военные пачками разоблачают российских пропагандистов, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (twitter.com/STsegolko)

Кроме того, на Донбассе обкатывается новейшее российское вооружение

Украинские спецслужбы пачками разоблачают финансируемых Москвой пропагандистов с их призывами к свержению конституционного строя. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко в Twitter.

Порошенко также отметил, что "на Донбассе обкатывается новейшее российское вооружение и совершенствуются методы пропагандистского прикрытия регулярных войск".

"Будучи одержимой своими геополитическими идеями, сегодня на оккупированном Донбассе и в Крыму Россия оттачивает технологии, которые выходят далеко за пределы Украины", - отметил Порошенко.

По его словам, сейчас нет тех, кто будет возражать, что реваншистская политика Кремля против Украины стала общим вызовом для евроатлантической безопасности.

"Как и то, что без сильной Украины, которая превратилась в де-факто восточный фланг НАТО, не может быть и речи о стабильном евроатлантическое пространство", - добавил президент.

Напомним, Посольство США в Украине призвало Российскую Федерацию (РФ) прекратить распространение дестабилизирующей пропаганды.