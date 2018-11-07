Українські військові пачками викривають російських пропагандистів, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (twitter.com/STsegolko)

Окрім того, на Донбасі обкатується новітнє російське озброєння

Українські спецслужби пачками викривають фінансованих Москвою пропагандистів з їхніми закликами до повалення конституційного ладу. Про це заявив президент України Петро Порошенко, передає РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря глави держави Святослава Цеголко у Twitter.

Порошенко також зазначив, що "на Донбасі обкатується новітнє російське озброєння і удосконалюються методи пропагандистського прикриття регулярних військ".

"Будучи одержимою своїми геополітичними ідеями, сьогодні на окупованому Донбасі та в Криму Росія відшліфовує технології, які виходять далеко за межі України", - зазначив Порошенко.

За його словами, нині нема тих, хто заперечуватиме, що реваншистська політика Кремля проти України стала спільним викликом для євроатлантичної безпеки.

"Як і те, що без сильної України, яка перетворилася на де-факто східний фланг НАТО, не може бути й мови про стабільний євроатлантичний простір", - додав президент.

Нагадаємо,Посольство США в Україні закликало Російську Федерацію (РФ) припинити поширення дестабілізуючої пропаганди.