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Українські військові відбили 12 атак на Донбасі: збито 10 безпілотників

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Донбас, Вівторок 17 травня 2022 22:23
Українські військові відбили 12 атак на Донбасі: збито 10 безпілотників Фото: за добу українські військові на Донбасі відбили 12 атак (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 17 травня, українські військові відбили на Донбасі 12 атак російських військ. Знищено велику кількість ворожої техніки, в тому числі 10 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр угруповання Об'єднаних сил.

"Відбили сьогодні 12 атак ворога. Ще на 4 локаціях тривають бої", - йдеться в повідомленні.

Противник застосовує по всій лінії фронту артилерію, авіацію, танки і міномети. В ході сьогоднішніх боїв українські військові знищили:

  • 3 танки;
  • 3 артилерійські системи, в тому числі одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ);
  • 6 бронемашин;
  • 7 автомобілів, включаючи одну вантажівку з боєприпасами.

Крім того, силами протиповітряної оборони були збиті 9 безпілотників типу "Орлан-10" і одні оперативно-тактичний БПЛА ZALA.

Нагадаємо, протягом останніх кількох днів російські війська продовжують спроби наступу на Донбасі, але зазнають невдачі.

Відзначимо, розвідка Британії попередила про намір окупантів посилити обстріли і бомбардування українських позицій на Донбасі.

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