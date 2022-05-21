Армия РФ мобилизует местных жителей оккупированных территорий Украины, - Генштаб

Армия РФ проводит скрытую мобилизацию в российских регионах для восполнения потерь. Кроме того, проводится работа по призыву жителей оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.