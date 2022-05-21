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Армия РФ мобилизует местных жителей оккупированных территорий Украины, - Генштаб

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Киев, Суббота 21 мая 2022 18:41
Армия РФ мобилизует местных жителей оккупированных территорий Украины, - Генштаб Фото: армия РФ проводит мобилизацию жителей оккупированных территорий Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Армия РФ проводит скрытую мобилизацию в российских регионах для восполнения потерь. Кроме того, проводится работа по призыву жителей оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, командование войск РФ продолжает скрытую мобилизацию для восполнения потерь в личном составе. Помимо этого, проводится работа по призыву в российскую армию жителей на оккупированных украинских территориях.

Противник также усиливает группировки в Украине и формирует резервы из воинских частей, которые дислоцируются на Дальнем Востоке. Переброска личного состава и техники из Восточного военного округа на украинскую границу производится транспортной авиацией.

Напомним, в Мариуполе оккупанты начали массово вывозить мужчин в фильтрационные лагеря, где на них оказывают давление и готовят к мобилизации в ряды так называемой "армии ДНР".

По данным на утро 21 мая, потери российской армии в Украине составили почти 29 тысяч убитыми.

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