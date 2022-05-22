Українські військові відбили 11 атак на Донбасі: збитий літак і безпілотник

Сьогодні, 22 травня, українські військові відбили на Донбасі 11 атак російської армії. Знищено велику кількість техніки противника, в тому числі штурмовик Су-25 і безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр угруповання Об'єднаних сил .

Всього за минулий тиждень в зоні угруповання Об'єднаних сил були відбиті 84 ворожих атаки. Знищений:

Крім того, силами протиповітряної оборони були збиті літак Су-25 і безпілотник типу "Орлан-10".

Противник продовжує застосовувати по всій лінії фронту артилерію, авіацію, танки і міномети. Сьогодні українські захисники відбили 11 ворожих атак.

Нагадаємо, російська армія продовжує спроби наступу на Донбасі. За даними Генштабу ЗСУ, окупанти формують резерви для продовження тиску на українських захисників. Для цього Росія перекидає з Далекого Сходу свіжі частини.

Відзначимо, для посилення угруповання на Сєвєродонецькому напрямку Росія перекинула у Регіон єдину групу бойових машин "Термінатор".

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