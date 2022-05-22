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Українські військові відбили 11 атак на Донбасі: збитий літак і безпілотник

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Донбас, Неділя 22 травня 2022 21:36
Українські військові відбили 11 атак на Донбасі: збитий літак і безпілотник Фото: за добу українські військові на Донбасі відбили 11 атак (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 22 травня, українські військові відбили на Донбасі 11 атак російської армії. Знищено велику кількість техніки противника, в тому числі штурмовик Су-25 і безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр угруповання Об'єднаних сил.

Противник продовжує застосовувати по всій лінії фронту артилерію, авіацію, танки і міномети. Сьогодні українські захисники відбили 11 ворожих атак.

В ході сьогоднішніх боїв російські війська втратили:

  • 6 танків;
  • 10 бронемашин;
  • 6 автомобілів, включаючи дві вантажівки з боєприпасами.

Крім того, силами протиповітряної оборони були збиті літак Су-25 і безпілотник типу "Орлан-10".

Всього за минулий тиждень в зоні угруповання Об'єднаних сил були відбиті 84 ворожих атаки. Знищений:

  • 1 зенітний ракетний комплекс;
  • 43 танки;
  • 20 артилерійських систем, включаючи 4 РСЗВ;
  • 84 бронеавтомобілів;
  • 34 автомобілі;
  • сили ППО збили 3 літаки і 18 безпілотників.

Нагадаємо, російська армія продовжує спроби наступу на Донбасі. За даними Генштабу ЗСУ, окупанти формують резерви для продовження тиску на українських захисників. Для цього Росія перекидає з Далекого Сходу свіжі частини.

Відзначимо, для посилення угруповання на Сєвєродонецькому напрямку Росія перекинула у Регіон єдину групу бойових машин "Термінатор".

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