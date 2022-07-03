Украинские военные отошли из Лисичанска

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

В Генштабе подчеркивают, что решение об отходе с позиций в Лисичанске было принято для сохранения жизни украинских военных.

"В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 июня российские войска полностью захватили Северодонецк. Однако противнику не удалось окружить украинские силы, подразделения отошли на новые рубежи. Лисичанск до сегодняшнего дня оставался последним крупным городом, который армия РФ не взяла под свой контроль.

Как сообщалось, сегодня советник министра обороны Юрий Сак заявил, что битва за Донбасс будет продолжаться до полной деоккупации. По его словам, украинские защитники не перестанут освобождать наши территории, даже если россияне оккупируют всю Луганскую область.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что временную потерю территорий ВСУ не следует воспринимать как трагедию.

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