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Оккупанты хотят выйти на админграницу Луганской области до 26 июня: какая ситуация на фронте

Новина українською →
Луганск, Понедельник 20 июня 2022 13:05
Оккупанты хотят выйти на админграницу Луганской области до 26 июня: какая ситуация на фронте Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (facebook.com/ganna maliar)
Автор: Наталия Гурковская

В настоящее время продолжаются решающие бои в районе Северодонецка. Враг планирует дойти до рубежей Луганской области ориентировочно до 26 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

"Сейчас российская армия бросила фактически все свои силы и средства, чтобы штурмовать населенные пункты вокруг, они пытаются прорвать оборону наших войск, взять в окружение группировку наших войск, осуществляющую оборону Лисичанска и Северодонецка", - рассказала она.

По словам Маляр, ВСУ делают все, чтобы удержать территории и не допустить оцепления.

"Но мы должны понимать, что у врага преимущество в вооружении и ситуация сложная. Сейчас идет максимальная интенсивность решающих боев", - констатировала она.

Как сообщалось, по состоянию на утро 20 июня бои ведутся во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска. Вооруженные силы Украины потеряли Метелкино вблизи областного центра.

Отметим, за минувшие сутки оккупационные войска потеряли 200 человек из личного состава. Всего число ликвидированных в Украине российских военных превышает 33 800 человек.

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