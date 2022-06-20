Оккупанты хотят выйти на админграницу Луганской области до 26 июня: какая ситуация на фронте
В настоящее время продолжаются решающие бои в районе Северодонецка. Враг планирует дойти до рубежей Луганской области ориентировочно до 26 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.
"Сейчас российская армия бросила фактически все свои силы и средства, чтобы штурмовать населенные пункты вокруг, они пытаются прорвать оборону наших войск, взять в окружение группировку наших войск, осуществляющую оборону Лисичанска и Северодонецка", - рассказала она.
По словам Маляр, ВСУ делают все, чтобы удержать территории и не допустить оцепления.
"Но мы должны понимать, что у врага преимущество в вооружении и ситуация сложная. Сейчас идет максимальная интенсивность решающих боев", - констатировала она.
Как сообщалось, по состоянию на утро 20 июня бои ведутся во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска. Вооруженные силы Украины потеряли Метелкино вблизи областного центра.
Отметим, за минувшие сутки оккупационные войска потеряли 200 человек из личного состава. Всего число ликвидированных в Украине российских военных превышает 33 800 человек.
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