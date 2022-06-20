Оккупанты хотят выйти на админграницу Луганской области до 26 июня: какая ситуация на фронте

В настоящее время продолжаются решающие бои в районе Северодонецка. Враг планирует дойти до рубежей Луганской области ориентировочно до 26 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

"Сейчас российская армия бросила фактически все свои силы и средства, чтобы штурмовать населенные пункты вокруг, они пытаются прорвать оборону наших войск, взять в окружение группировку наших войск, осуществляющую оборону Лисичанска и Северодонецка", - рассказала она.

По словам Маляр, ВСУ делают все, чтобы удержать территории и не допустить оцепления.

"Но мы должны понимать, что у врага преимущество в вооружении и ситуация сложная. Сейчас идет максимальная интенсивность решающих боев", - констатировала она.