Украинские военные отбили город Счастье в Луганской области. Было убито 50 российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"Счастье отражено, противник понес потери. Город Счастье (Луганская обл.), которое было атаковано российским агрессором, отвоевано. При попытке нападения уничтожена техника и убиты около 50 врагов", - говорится в сообщении.
Напомним, в Офисе президента заявили, что украинские военные ведут бои на некоторых направлениях, однако силы оккупантов отброшены.
Как сообщало РБК-Украина, в Киевской области вражеские снаряды попали в пограничный пункт.