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Українські військові відбили місто Щастя в Луганській області

Автор: Наталія Юрченко

Українські військові відбили місто Щастя в Луганській області. Було вбито 50 російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Щастя відбито, противник поніс втрати. Місто Щастя (Луганська обл.), яке було атаковане російським агресором, відвойоване. При спробі нападу знищена техніка і вбито близько 50 ворогів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в офісі президента заявили, що українські військові ведуть бої на деяких напрямкахх, однак сили окупантів відкинуті.

Як повідомляло РБК-Україна, у Київській області ворожі снаряди влучили у прикордонний пункт.

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