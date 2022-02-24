ru ua
Чт, 24 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нападение России на Украину: обстрелян объект пограничников в Киевской области

Новина українською →
Киевская область, Четверг 24 февраля 2022 09:39
Нападение России на Украину: обстрелян объект пограничников в Киевской области Фото: объект Госпогранслужбы в Киевской области попал под обстрел (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Александр Мороз

В ходе нападения России на Украину под обстрел попал объект пограничников в Киевской области. Предположительно, из ракетного вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД Украины.

"Враг атакует не только подразделения на границе, но и объекты в тылу. Произошел обстрел одного из объектов Госпогранслужбы в Киевской области. Вероятно, из ракетного вооружения", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня российские войска с оккупированного Крыма накрыли огнем реактивных систем залпового огня село Преображенка в Херсонской области. В результате погиб пограничник.

Верховный главнокомандующий ВСУ и президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ военным наносить максимальные потери противнику.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная служба Киевская область Вторжение России в Украину
NEWS
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина