Нападение России на Украину: обстрелян объект пограничников в Киевской области
Фото: объект Госпогранслужбы в Киевской области попал под обстрел (t.me/mvs_ukraine)
В ходе нападения России на Украину под обстрел попал объект пограничников в Киевской области. Предположительно, из ракетного вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД Украины.
"Враг атакует не только подразделения на границе, но и объекты в тылу. Произошел обстрел одного из объектов Госпогранслужбы в Киевской области. Вероятно, из ракетного вооружения", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня российские войска с оккупированного Крыма накрыли огнем реактивных систем залпового огня село Преображенка в Херсонской области. В результате погиб пограничник.
Верховный главнокомандующий ВСУ и президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ военным наносить максимальные потери противнику.