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Украинские военные отбили аэродром Гостомель: российский десант уничтожен

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернули контроль над аэродромом Гостомель в Киевской области. Российский десант уничтожен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Алексея Арестовича.

"Вот теперь точно отбили. Аэродром Гостомель наш", - написал Арестович.

Советник ОП добавил, что российский десант, высадившийся в аэропорту, уничтожен.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные не дали высадиться в Гостомеле основным силам российского десанта.

Подробнее о том, что сейчас происходит на Донбассе, о ситуации в Украине и на украинских границах, реакцию мира на происходящие события из-за вторжения России - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Вооруженные силы УкраиныГостомельВторжение России в Украину