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Українські військові відбили аеродром Гостомель: російський десант знищено

Автор: Дмитрий Кузнецов

Збройні Сили України (ЗСУ) повернули контроль над аеродромом Гостомель в Київській області. Російський десант знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Олексія Арестовича.

"Ось тепер точно відбили. Аеродром Гостомель наш", - написав Арестович.

Радник ОП додав, що російський десант, що висадився в аеропорту, знищений.

Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомили, що українські військові не дали висадитися в Гостомелі основним силам російського десанту.

Детальніше про те, що зараз відбувається на Донбасі, про ситуацію в Україні і на українських кордонах, реакцію світу на події, що відбуваються через вторгнення Росії - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Збройні сили УкраїниГостомельВторгнення Росії до України