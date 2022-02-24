Украинские военные отбили аэродром Гостомель: российский десант уничтожен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Алексея Арестовича .

"Вот теперь точно отбили. Аэродром Гостомель наш", - написал Арестович.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные не дали высадиться в Гостомеле основным силам российского десанта.

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