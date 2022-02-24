Украинские военные отбили аэродром Гостомель: российский десант уничтожен
Фото: аэродром в Гостомеле отбили украинские военные (wikimapia.org)
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернули контроль над аэродромом Гостомель в Киевской области. Российский десант уничтожен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Алексея Арестовича.
"Вот теперь точно отбили. Аэродром Гостомель наш", - написал Арестович.
Советник ОП добавил, что российский десант, высадившийся в аэропорту, уничтожен.
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные не дали высадиться в Гостомеле основным силам российского десанта.
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