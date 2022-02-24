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Украинские военные отбили аэродром Гостомель: российский десант уничтожен

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Киев, Четверг 24 февраля 2022 22:27
Украинские военные отбили аэродром Гостомель: российский десант уничтожен Фото: аэродром в Гостомеле отбили украинские военные (wikimapia.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернули контроль над аэродромом Гостомель в Киевской области. Российский десант уничтожен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Алексея Арестовича.

"Вот теперь точно отбили. Аэродром Гостомель наш", - написал Арестович.

Советник ОП добавил, что российский десант, высадившийся в аэропорту, уничтожен.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные не дали высадиться в Гостомеле основным силам российского десанта.

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Вооруженные силы Украины Гостомель Вторжение России в Украину
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