Українські військові відбили аеродром Гостомель: російський десант знищено
Фото: аеродром у Гостомелі відбили українські військові (wikimapia.org)
Збройні Сили України (ЗСУ) повернули контроль над аеродромом Гостомель в Київській області. Російський десант знищено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Олексія Арестовича.
"Ось тепер точно відбили. Аеродром Гостомель наш", - написав Арестович.
Радник ОП додав, що російський десант, що висадився в аеропорту, знищений.
Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомили, що українські військові не дали висадитися в Гостомелі основним силам російського десанту.
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