Українські військові відбили аеродром Гостомель: російський десант знищено

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Олексія Арестовича .

Радник ОП додав, що російський десант, що висадився в аеропорту, знищений.

"Ось тепер точно відбили. Аеродром Гостомель наш", - написав Арестович.

Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомили, що українські військові не дали висадитися в Гостомелі основним силам російського десанту.

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