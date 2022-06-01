ru ua
Чт, 02 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські військові відбили 13 атак ворога на Донбасі: знищено багато техніки

Новость на русском →
Середа 01 червня 2022 23:01
Українські військові відбили 13 атак ворога на Донбасі: знищено багато техніки Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці Збройних сил України відбили 13 атак російських військ у Донецькій та Луганській областях та знищили 27 одиниць військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.

За добу українські військові знищили:

  • 2 танки;
  • 6 артилерійських систем;
  • 8 бойових броньованих машин;
  • 4 ворожі автомобілі.

Також було збито 7 російських безпілотних летальних апаратів типу "Орлан-10".

При цьому зазначається, що окупанти обстріляли понад 25 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 73 цивільні об'єкти.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові контролюють п'яту частину Сєвєродонецька Луганської області. Станом на вечір середи, 1 червня, у місті продовжуються вуличні бої.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Донбас Донецька область Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
Офіційно. Україна отримає від США системи залпового вогню HIMARS
Офіційно. Україна отримає від США системи залпового вогню HIMARS
DAILY
"Це ми мали б воювати з ворогом, а не наші діти". Репортаж з прифронтового Донбасу
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Це ми мали б воювати з ворогом, а не наші діти". Репортаж з прифронтового Донбасу