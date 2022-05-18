Украинские военные освободили еще один населенный пункт под Харьковом. Бои продолжаются

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Фото: украинские военные освободили еще один населенный пункт под Харьковом (фото Google.com)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши бойцы на северо-востоке Харьковской области уже находятся недалеко от границы. Они попытаются выйти на рубеж страны в ближайшие дни.

Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в первую очередь украинские военные планируют освободить от оккупантов север области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.