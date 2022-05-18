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Українські військові звільнили ще один населений пункт під Харковом. Бої продовжуються

Фото: українські військові звільнили ще один населений пункт під Харковом (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові звільнили населений пункт Дементіївку Харківської області. Окупанти ведуть наступ в районі Тернової.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"За результатами наступу наших військ звільнено населений пункт Дементіївка. Противник веде наступ в районі населеного пункту Тернова, бойові дії тривають", - пише пресслужба Генерального штабу.

Фото: українські військові звільнили ще один населений пункт під Харковом (Google.com)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші бійці на північному сході Харківської області вже знаходиться неподалік від кордону. Вони спробують вийти на рубіж країни найближчими днями.

Як відзначив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, в першу чергу українські військові планують звільнити від окупантів північ області.

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