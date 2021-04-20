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Украинские военные обустраивают новые позиции и строят фортификационные сооружения на юге страны

Новина українською → Вторник 20 апреля 2021 18:57
Украинские военные обустраивают новые позиции и строят фортификационные сооружения на юге страны Фото: военные обустраивают новые позиции facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: РБК-Украина

Инженерное подразделение группировки войск, который несет боевую службу на южном направлении Украины, осуществляет оборудование новых боевых позиций. Также там строят фортификационные сооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре Генштаба ВСУ.

В частности, с начала года, силами военных инженеров оборудованы окопы и укрытия для боевой техники, создана система траншей между блиндажами, а также продолжается строительство огневых сооружений для усиления позиций.

Вместе с тем, инженерно-саперными подразделениями сводного отряда оперативного обеспечения проводится установка минно-взрывных и не взрывных заграждений, наращиваются меры маскировки и ведутся работы по фортификационного оборудования позиций.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины переведена в режим повышенной готовности во всех областях Украины, не только в пограничных.

Напомним, глава МИД Украины заявлял, что одним из первых знаков деэскалации на Донбассе будет повторное зобов'язання Российской Федерации соблюдать перемирие.

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