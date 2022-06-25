Украинские военные накрыли группу "незваных туристов" в Марьинке: видео

Украинские военные на видео показали, как уничтожают российских оккупантов в Марьинке Донецкой области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на 54-ю отдельную механизированную бригаду имени гетьмана Ивана Мазепы в Facebook.
"Шли незваные "туристы", да и заблудились. Ребята с разведывательной группы К2 с помощью не менее известной бригады экскурсоводов решили помочь "туристам" выбрать маршрут движения, но не получилось. И попали "туристы" на веселый концерт", - написали военные в публикации.
Как сообщалось ранее, Вооруженные Силы Украины отбили наступательные и штурмовые действия оккупантов в направлении Марьинки.
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