Українські військові накрили групу "незваних туристів" в Мар'їнці: відео

Українські військові на відео показали, як знищують російських окупантів у Мар'їнці Донецької області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на 54-ту окрему механізовану бригаду імені гетьмана Івана Мазепи у Facebook.
"Йшли незвані "туристи", та й заблукали. Хлопці з розвідувальної групи К2 за допомогою не менш відомої бригади екскурсоводів вирішили допомогти "туристам" обрати маршрут руху, але не вийшло. І попали "туристи" на веселий концерт", - написали військові у публікації.
Як повідомлялося раніше, Збройні сили України відбили наступальні та штурмові дії окупантів у напрямку Мар'їнки.
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