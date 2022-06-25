Оккупанты закрепляются в Северодонецке, ВСУ отбили наступление на Марьинку: сводка Генштаба

Российские войска закрепляются в Северодонецке. Тем временем Вооруженные силы Украины отразили наступательные действия на Марьинку, Покровское и Нью-Йорк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба .

На Волынском и Полесском направлениях армия Беларуси на ротационной основе выполняет задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Угроза ракетных и авиационных ударов остается.

На Северском направлении захватчики продолжают совершенствовать оборонительные позиции в приграничных районах РФ. Оккупанты обстреляли из артиллерии позиций украинских войск в районах населенных пунктов Хреновка и Янжуловка Черниговской области.

На Слобожанском направлении враг принимает меры по обеспечению своих подразделений боеприпасами, пытается пополнить потери.

На Харьковском направлении оккупанты обстреливали позиции ВСУ и инфраструктуру населенных пунктов.

На Славянском направлении украинские военные пресекли попытку наступления оккупантов в районе Богородичного и штурм в направлении Мазановки. Противник с потерями отошел.

На Донецком направлении враг основные усилия сосредоточивает на удержании занятых рубежей и проведении перегруппировки войск.

На Краматорском направлении захватчики активных действий не вели. Осуществляли обстрелы в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка и Северск. Проводили воздушную разведку БпЛА "Орлан-10", чтобы выявить позиции украинских войск и корректировать огонь.

На Лисичанском направлении оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Волчеяровка, Лоскутовка, Белая Гора, Верхнекаменка, Верхнекаменское, Выемка и Золотаревка.

На Бахмутском направлении противник вел обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку населенных пунктов Константиновка, Покровское, Николаевка, Вершина, Берестовое, Зайцевое, Клиновое, Нью-Йорк, Владимировка и Ивано-Дарьевка.

ВСУ успешно отбили все наступательные и штурмовые действия врага в направлениях населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка. Оккупанты отошли.

С целью сковывания действий украинских войск оккупанты проводили демонстративные действия в направлении населенного пункта Вершина. Также враг нанес авиационные удары вертолетами Ка-52 и Ми-24 неподалеку Павловки.

После отвода подразделений ВСУ оккупанты закрепляются в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское.

На Южнобугском направлении захватчики сосредотачивают основные усилия на удержании занятых рубежей. С целью истощения личного состава и разрушения фортификационных сооружений они обстреливали позиции ВСУ из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.

В акваториях Черного и Азовского морей оккупанты удерживают два носителя высокоточного оружия в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины. Суммарный залп составляет до 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Отмечается, что личный состав войск противника деморализован, обещанные "огромные" выплаты за участие в боевых действиях командованием российских войск под разными предлогами не осуществляются. Оккупанты продолжают нести значительные потери в боях с Силами обороны Украины.