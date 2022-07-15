UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные с начала войны ликвидировали 38 тысяч оккупантов

Фото: украинские военные с начала войны ликвидировали 38 тысяч оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На территории Украины за минувшие сутки было ликвидировано около 130 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения ликвидировано 38 тысяч военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Российские войска за прошедшие сутки понесли наибольшие потери на Краматорском направлении.

Общие боевые потери России на 15 июля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 38 000 (+130) человек ликвидировано;
  • танков - 1672 (+5);
  • боевых бронированных машин - 3866 (+14);
  • артиллерийских систем - 842 (+2);
  • РСЗО - 247 (+0) ;
  • средства ПВО - 109 (+0);
  • самолетов - 220 (+1);
  • вертолетов - 188 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 681 (+0);
  • крылатые ракеты - 155 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2731 (+11);
  • специальной техники - 67 (+0).

Напомним, накануне авиация ВСУ на юге нанесла четыре удара по скоплениям живой силы и техники России.

Кроме того, оккупанты активизировали боевую авиацию на юге Украины. В частности, враг атаковал наземные ВСУ под Херсоном и остров Змеиный.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФВойна России против Украины