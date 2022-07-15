Українські військові з початку війни ліквідували 38 тисяч окупантів

На території України за минулу добу було ліквідовано близько 130 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення ліквідовано 38 тисяч військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Краматорському напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 15 липня орієнтовно склали:
Нагадаємо, напередодні авіація ЗСУ на півдні завдала чотири удари по скупченнях живої сили і техніки Росії.
Крім того, окупанти активізували бойову авіацію на півдні України. Зокрема, ворог атакував наземні ЗСУ під Херсоном та острів Зміїний.
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