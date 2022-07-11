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Украинские военные ликвидировали трех российских командиров

Фото: украинские военные ликвидировали трех российских командиров (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще трех представителей командования российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Facebook.

Так, были ликвидированы:

  • заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Вооруженных сил России, полковник Кенс Сергей Николаевич;
  • заместитель по тылу командира 106-й дивизии полковник Сергей Игоревич Кузьминов;
  • начальник штаба - заместитель командира отряда 16 отдельной бригады специального назначения майор Семенов Дмитрий Владимирович.

В Страткоме добавили, что российские командиры "сделали шаг доброй воли" - денацифицировались и демилитаризовались.

Иллюстрация - Стратком ВСУ

Напомним, ВСУ с помощью HIMARS могли уничтожить российского генерала под Херсоном.

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Вооруженные силы УкраиныВойна России против Украины