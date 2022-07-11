Украинские военные ликвидировали трех российских командиров

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще трех представителей командования российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Facebook.
Так, были ликвидированы:
В Страткоме добавили, что российские командиры "сделали шаг доброй воли" - денацифицировались и демилитаризовались.
Напомним, ВСУ с помощью HIMARS могли уничтожить российского генерала под Херсоном.
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