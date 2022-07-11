Українські військові ліквідували трьох російських командирів

Збройні сили України ліквідували ще трьох представників командування російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Facebook.
Так, були ліквідовані:
У Страткомі додали, що російські командири "зробили крок доброї волі" - денацифікувалися і демілітаризувалися.
Нагадаємо, ЗСУ за допомогою HIMARS могли знищити російського генерала під Херсоном.
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