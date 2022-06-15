Украинские военные ликвидировали российского пропагандиста

Как отмечает пресс-служба, Постнов погиб "во время выполнения воинского долга", однако детали его смерти не уточняются.

Добавляется, что пропагандист работал корреспондентом и редактором газеты "Зоркий часовой". После этого он работал в редакции военного журнала "На боевом посту", после чего перешел в отдел Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии.

Известно, что Постнов сопровождал российских военных в Гостомеле Киевской области, а также в Харьковской и Луганской областях.