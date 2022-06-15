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Украинские военные ликвидировали российского пропагандиста

Фото: украинской военные ликвидировали российского пропагандиста (veteran.caovd.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские бойцы ликвидировали российского полковника, пропагандиста Сергея Постнова. Он погиб в ночь с 13 на 14 июня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ветеранов центрального аппарата отдела внутренних дел России.

Как отмечает пресс-служба, Постнов погиб "во время выполнения воинского долга", однако детали его смерти не уточняются.

Добавляется, что пропагандист работал корреспондентом и редактором газеты "Зоркий часовой". После этого он работал в редакции военного журнала "На боевом посту", после чего перешел в отдел Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии.

Известно, что Постнов сопровождал российских военных в Гостомеле Киевской области, а также в Харьковской и Луганской областях.

Напомним, РБК-Украина писало о потерях России в войне против Украины по состоянию на утро 15 июня.

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