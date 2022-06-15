Українській військові ліквідували російського пропагандиста

Як відзначає пресслужба, Постнов загинув під час "виконання військового обов’язку", однак деталі його смерті не уточнюються.

Додається, що пропагандист працював кореспондентом й редактором газети "Зоркий часовой". Після цього він працював у редакції військового журналу "На боевом посту" після чого перейшов до відділу департаменту із взаємодії із засобами масової інформації Росгвардії.

Відомо, що Постнов супроводжував російських військових у Гостомелі Київської області, а також в Харківській та Луганській областях.