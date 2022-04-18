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Украинские военные ликвидировали командира зенитно-ракетной бригады РФ

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Украина, Понедельник 18 апреля 2022 11:32
Украинские военные ликвидировали командира зенитно-ракетной бригады РФ Фото: ВСУ ликвидировали еще одного российского полковника (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные ликвидировали еще одного российского полковника, который принимал участие в боевых действиях на территории Украины. Им оказался командир зенитно-ракетной бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Отмечается, что командир 49 зенитной ракетной бригады Иван Гришин из Смоленска погиб в Украине. Однако других деталей в управлении не сообщали.

"Заблудился на "учениях", но уже правильно вернулся домой", - говорится в сообщении.

Украинские военные ликвидировали командира зенитно-ракетной бригады РФФото: ликвидирован российский полковник (facebook.com/AFUStratCom)

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 20 600 военных и сотни единиц техники.

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