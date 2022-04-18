Украинские военные ликвидировали командира зенитно-ракетной бригады РФ
Украинские военные ликвидировали еще одного российского полковника, который принимал участие в боевых действиях на территории Украины. Им оказался командир зенитно-ракетной бригады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
Отмечается, что командир 49 зенитной ракетной бригады Иван Гришин из Смоленска погиб в Украине. Однако других деталей в управлении не сообщали.
"Заблудился на "учениях", но уже правильно вернулся домой", - говорится в сообщении.
Фото: ликвидирован российский полковник (facebook.com/AFUStratCom)
Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 20 600 военных и сотни единиц техники.
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