Украинские военные ликвидировали командира зенитно-ракетной бригады РФ

Украинские военные ликвидировали еще одного российского полковника, который принимал участие в боевых действиях на территории Украины. Им оказался командир зенитно-ракетной бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Отмечается, что командир 49 зенитной ракетной бригады Иван Гришин из Смоленска погиб в Украине. Однако других деталей в управлении не сообщали.

"Заблудился на "учениях", но уже правильно вернулся домой", - говорится в сообщении.

Фото: ликвидирован российский полковник (facebook.com/AFUStratCom)