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Українські військові ліквідували командира зенітно-ракетної бригади РФ

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Україна, Понеділок 18 квітня 2022 11:32
Українські військові ліквідували командира зенітно-ракетної бригади РФ Фото: ЗСУ ліквідували ще одного російського полковника (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові ліквідували ще одного російського полковника, який брав участь у бойових діях на території України. Ним виявився командир зенітно-ракетної бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зазначається, що командир 49 зенітної ракетної бригади Іван Гришин зі Смоленська загинув в Україні. Проте інших деталей в управлінні не повідомляли.

"Заблукав на "навчаннях", але вже правильно повернувся додому", - йдеться у повідомленні.

Українські військові ліквідували командира зенітно-ракетної бригади РФФото: ліквідований російський полковник (facebook.com/AFUStratCom)

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні Росія втратила понад 20 600 військових та сотні одиниць техніки.

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