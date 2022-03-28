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Украинские военные ликвидировали командира и начальника полка оккупантов

Новина українською →
Украина, Понедельник 28 марта 2022 22:45
Украинские военные ликвидировали командира и начальника полка оккупантов ВСУ ликвидировали российского командира и начальника (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Россия уже 33-й день наносит жестокие удары по украинским городам. Однако, сегодня, 28 марта, ВСУ уничтожили командира и начальника полка оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Сообщается, что украинские военные уничтожили командира и начальника штаба 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии России.

"Сегодня, в ходе боев, украинские воины организовали встречу с дьяволом очередной партии российских военных преступников", - говорится в сообщении.

Украинские военные ликвидировали командира и начальника полка оккупантовУкраинские военные ликвидировали командира и начальника полка оккупантов

Украинские военные ликвидировали командира и начальника полка оккупантов (t.me/ministry_of_defense_ua)

Ранее мы сообщали, что в боях за Мариуполь ликвидировали командира десантников ЧФ России.

Также мы писали, что оккупанты заявили о гибели комбрига Черноморского флота в боях за Мариуполь.

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