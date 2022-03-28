Українські військові ліквідували командира та начальника полку окупантів
Росія вже 33-й день завдає жорстоких ударів по українських містах. Однак, сьогодні, 28 березня, ЗСУ знищили командира та начальника полку окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Повідомляється, що українські військові знищили командира та начальника штабу 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Росії.
"Сьогодні, у ході боїв, українські воїни організували зустріч з дияволом черговій партії російських воєнних злочинців", - йдеться у повідомленні.
Українські військові ліквідували командира та начальника полку окупантів (t.me/ministry_of_defense_ua)
Раніше ми повідомляли, що у боях за Маріуполь ліквідували командира десантників ЧФ Росії.
Також ми писали, що окупанти заявили про загибель комбрига Чорноморського флоту в боях за Маріуполь.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!