Українські військові ліквідували командира та начальника полку окупантів

Росія вже 33-й день завдає жорстоких ударів по українських містах. Однак, сьогодні, 28 березня, ЗСУ знищили командира та начальника полку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Сьогодні, у ході боїв, українські воїни організували зустріч з дияволом черговій партії російських воєнних злочинців", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що українські військові знищили командира та начальника штабу 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Росії.

Раніше ми повідомляли, що у боях за Маріуполь ліквідували командира десантників ЧФ Росії.

Також ми писали, що окупанти заявили про загибель комбрига Чорноморського флоту в боях за Маріуполь.

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