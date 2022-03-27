В боях за Мариуполь ликвидировали командира десантников ЧФ России
Украинские военные в боях за Мариуполь ликвидировали российского командира десантно-штурмового отделения Владимира Криволапова. Он был в одной группе в месте с ликвидированным заместителем командующего Черноморским флотом России Андреем Палием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram так называемого "губернатора" Севастополя Мизаила Развожаева.
Сообщается, что погиб гвардии сержант, заместитель командира взвода - командир десантно-штурмового отделения 810 отдельной Гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Владимир Криволапов.
Погибший является уроженцем Москвы, с 2014 года служил в оккупированном Севастополе.
Напомним, до этого оккупанты заявили о гибели комбрига Черноморского флота в боях за Мариуполь.
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