Украинские военные ликвидировали еще одного российского командира

Украинские военные ликвидировали еще одного российского подполковника. Он командовал десантно-штурмовым батальоном оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стратком ВСУ.
Речь идет о подполковнике Александре Достигаеве. Он был командиром десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка.
Александр Достигаев даже участвовал в специальном военном фестивале "Армия России-2021". Он был лучшим в номинации "Крылатая пехота".
Напомним, недавно украинские защитники уничтожили на Донбассе командный пункт оккупантов, где находились российские офицеры.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 30 000 своих военных.
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