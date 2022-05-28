Українські військові ліквідували ще одного російського командира

Українські військові ліквідували ще одного російського підполковника. Він командував десантно-штурмовим батальйоном окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стратком ЗСУ.
Мова йде про підполковника Олександра Досягаєва. Він був командиром десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку.
Олександр Досягаєв навіть брав участь у спеціальному військовому фестивалі "Армія Росії-2021". Він був найкращим у номінації "Крилата піхота".
Нагадаємо, нещодавно українські захисники знищили на Донбасі командний пункт окупантів, де перебувало російські офіцери.
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 30 000 своїх військових.
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